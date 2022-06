Aanhouding op heterdaad tijdens woninginbraak

Rond 04.55 uur kreeg de politie melding van een heterdaad inbraak woning aan de Woestijnvaraan in Heerhugowaard. Toen toegesnelde agenten arriveerden zagen zij braakschade bij de woning. Er werd direct een onderzoek gestart. Omdat er beweging in de woning zichtbaar was, zijn agenten de woning binnengetreden. Met behulp van een hondengeleider kon de inbreker, die zich in de woning schuilhield, worden aangehouden. Hij is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

2022120946