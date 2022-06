Politie zoekt getuigen van woningoverval

Rond middernacht, tussen vrijdagavond 23.00 en zaterdagnacht 00.00 uur, werd er aangebeld bij de woning aan de Haarlemmerstraat. Toen de bewoner de deur opendeed stonden er drie mannen. Vrijwel direct werd het slachtoffer door één van de drie mannen geslagen en terug de woning in gedwongen. Het slachtoffer moest onder dwang zijn persoonlijke bezittingen afstaan. De twee andere mannen stonden erbij en keken ernaar. Vervolgens zijn zij in onbekende richting vertrokken.

Getuigenoproep

De recherche in Haarlem doet onderzoek naar deze woningoveral en is op zoek naar getuigen. Heeft u in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 juni tussen 23.00 uur en 00.00 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van de Haarlemmerstraat? Weet u wie hierbij betrokken zijn? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Meld dit dan bij de politie! Bel de opsporingstiplijn via 0800-6070 (gratis). U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022120838