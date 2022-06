Getuigen gezocht van schietincident Tholen

Het slachtoffer was met een drone aan het vliegen in de omgeving van de Gemaalweg in Tholen. Rond 12.30 uur hoorde de man twee knallen. In eerste instantie dacht het slachtoffer dat zijn drone kapot was gegaan en in stukken was gevallen, maar met de drone bleek niets aan de hand. Toen ontdekte het slachtoffer dat hij een verwonding aan zijn arm had. In het ziekenhuis bleek er een patroon van, mogelijk, een vuurwapen in zijn arm te zitten.

Getuigen gezocht

De politie stelt een onderzoek in en is op zoek naar getuigen. Hebt u meer informatie over het incident dat voorviel ter hoogte van de Gemaalweg in Tholen, op vrijdag 17 juni 2022 rond 12.30 uur? Dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de politie. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Als u liever niet met de politie praat, of u wilt anoniem blijven, dan biedt organisatie Meld Misdaad Anoniem nog mogelijkheden om wèl informatie te delen, maar niet bekend te worden bij de politie. U kunt hen bereiken via de telefoon (0800-7000) of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl. Voor een snelle informatieverwerking kunt u bij uw contact zaaknummer 2022-156531 noemen.