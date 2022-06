Persoon zwaargewond na mishandeling Meppel

Rond 21:00 uur kreeg de politie de melding van een mishandeling in een woning aan de Stationsweg. Ook de ambulance en het MMT werden opgeroepen. In de woning troffen agenten het zwaargewonde slachtoffer. Het gaat om een 35-jarige man uit Meppel.

Verdachten aangehouden

In de woning waren drie personen aanwezig. Zij zijn alle drie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze mishandeling. Het gaat om een 52-jarige man, een 41-jarige man en een 23-jarige man. Alle drie de verdachten komen uit Meppel. Zij zitten vast en zullen worden gehoord.

Onderzoek gaat door

Het onderzoek naar deze mishandeling gaat door. Vandaag wordt er sporenonderzoek gedaan in de woning. Hebt u informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Deel deze informatie met de politie. Dit kan telefonisch via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Informatie of beelden delen kan ook via het online tipformulier onderaan deze pagina.