Twee personen overleden bij ernstige aanrijding op A28 bij Hooghalen

Zondagnacht omstreeks 00:30 uur kreeg de politie meerdere meldingen van een spookrijder die met hoge snelheid over de A28 reed, vanuit de richting van Haren. Meerdere agenten zijn hierop naar de A28 gereden om de spookrijder te laten stoppen. Nabij Assen leek het voertuig te stoppen. Toen agenten de bestuurder wilden controleren ging deze er weer met hoge snelheid vandoor. Hierop ontstond er een achtvolging. Vanaf de afslag Assen-Noord reed het voertuig richting Beilen, opnieuw spookrijdend. Er is door agenten geprobeerd om het verkeer stil te leggen en te waarschuwen voor het spookrijdende voertuig, maar ter hoogte van Hooghalen botste het voertuig frontaal op een tegemoetkomend voertuig. Bij het ongeval waren nog drie andere voertuigen betrokken.

Twee personen overleden en meerdere gewonden

Direct na de aanrijding zijn de hulpdiensten (waaronder brandweer, ambulance en het MMT) opgeroepen, maar voor de bestuurster van het voertuig waar de spookrijder frontaal op botste mocht de hulpverlening niet meer baten. Zij is ter plaatse aan haar verwondingen overleden. Het gaat om een 35-jarige vrouw uit Leek. Ook de bestuurder van het spookrijdende voertuig (een 30-jarige man uit Assen) kwam bij het ongeval om het leven. Vijf anderen (alle vijf inzittenden van de andere drie betrokken voertuigen) raakten gewond. Het gaat om een 67-jarige vrouw uit Stadskanaal, een 68-jarige man uit Stadskanaal, een 37-jarige vrouw uit Musselkanaal, een 60-jarige man uit Assen en een 52-jarige vrouw uit Assen. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek gestart

Op de plaats van de aanrijding is onderzoek gedaan door specialisten van de politie. De weg is hiervoor meerdere uren in beide richtingen afgesloten geweest. Er is onder andere sporenonderzoek gedaan en er zijn getuigen gehoord. Omdat er aan de aanrijding een achtervolging vooraf ging, is de Rijksrecherche* in kennis gesteld. Ook zij zullen onderzoek doen.

Deel uw informatie en dashcambeelden

Bent u getuige geweest van de aanrijding op de A28 of hebt u het spookrijdende voertuig zien rijden? Deel uw informatie met de politie. Misschien bent u wel in het bezit van dashcambeelden waarop het spookrijdende voertuig of de aanrijding is te zien. Ook die ontvangen we graag. Informatie delen kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Beelden kunt u uploaden via het online tipformulier: www.politie.nl/tipformulier.

*De Rijksrecherche is een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie (OM). Bij incidenten waar politiemensen bij zijn betrokken en waarbij mensen (ernstig) gewond zijn geraakt of die een dodelijke afloop hebben, doet de Rijksrecherche altijd onderzoek.