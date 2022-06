Getuigen gezocht van steekincident

Rond 05:10 kreeg de politie de melding dat er een vechtpartij gaande was. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen zij twee slachtoffers gewond aan en zagen dat een van hen was neergestoken. De slachtoffers, twee mannen van 18 en 19 uit Noordwijkerhout, werden vervoerd naar het ziekenhuis. De politie deed onderzoek in de omgeving, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Getuigen gezocht

De recherche is op zoek naar mensen die meer weten van dit steekincident. Heeft u het steekincident zien gebeuren op 19 juni, of heeft u beelden of andere informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Geef dit dan alstublieft door via het nummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook, via het nummer 0800-7000.