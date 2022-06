Controle bakfiets leidt naar drugs en honderdduizenden euro’s cash

Doorzoeking woning

Na de aanhoudingen, mocht na toestemming van de officier van justitie de woning van de eerst aangehouden verdachte worden doorzocht. In de woning werd nog meer softdrugs en enkele duizenden euro’s aan contant geld gevonden. De verdovende middelen en het geld werden in beslag genomen Maar toen de agenten op het balkon stonden, zagen zij een grote tas op het balkon beneden hen liggen. Meer dan vermoedelijk is deze tas door één van de aanwezigen in de woning naar beneden gegooid. De tas was namelijk (nog) kurkdroog terwijl alles nat van de regen was. De tas werd gecontroleerd en hier zat bijna 400.000 euro aan cashgeld in. Ook dit geld werd in beslag genomen.