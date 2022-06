Oproep in onderzoek vermissing 9-jarige

Dit kan in de late middag of avond zijn geweest. De politie heeft inmiddels met de drie kinderen kunnen spreken, maar helaas nog niet met de man. We doen een dringend beroep op deze man om zich te melden. Als buurtbewoners of anderen deze man daar hebben gezien, horen we dat ook heel graag.

Elke tip kan van voor het onderzoek van waarde zijn.