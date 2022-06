Dreigmail verstuurd naar leerlingen scholengemeenschap Bilthoven

Rond 22.15 uur komt de mail binnen bij de leerlingen. Op diverse social media-kanalen wordt deze mail vervolgens gedeeld. Verschillende media pikten het bericht vervolgens op. De politie kreeg een melding binnen en zij startte direct een onderzoek naar de herkomst van het bericht. Op advies van het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente besloot de school de deuren op donderdag 2 juni te sluiten.

Getuigen

De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is voor deze mail en roept de hulp in van iedereen die meer informatie heeft.

Heeft u op diverse sociale media kanalen iets gehoord of gelezen dat ons kan helpen aan informatie over de mogelijke afzender van het bericht? Heeft u een vermoeden van wie deze mail afkomstig is? Heeft u misschien nog andere tips? Dan komt de recherche graag met u in contact. Dit kan volledig anoniem via 0800-7000 of u kunt bellen met 0900-8844. Of maak gebruik van het onderstaande tipformulier.