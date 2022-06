Getuigenoproep na schietincident Ravenhorsterweg

Getuigen gezocht

Heeft u zondagavond 19 juni rond 23:45 uur iets opvallends gezien aan de Ravenhorsterweg in Winterswijk of weet je meer over deze zaak? Beeldmateriaal, denk aan beelden van een dashcam of deurbel, kunnen cruciaal zijn bij het onderzoek. Als u informatie of beelden heeft, neem dan contact op via 0900-8844. Melden kan ook volledig anoniem via 0800-7000. Meldingen bij Meld Misdaad Anoniem zijn voor agenten nooit terug te herleiden naar een melder.

2022274848 SL