Snelkrakers te zien in Bureau Brabant

Snelkraken opticien

Twee inbraken bij een opticien. Opvallend is dat de werkwijze elke keer hetzelfde is. Twee inbrekers, op een scooter. Het glas van de deur gaat met een steen op tegel aan diggelen. En terwijl een dader buiten wacht, slaat de ander binnen zijn slag. De schade voor de eigenaren van de winkels is behoorlijk en loopt al snel in de duizenden euro's. Tijdens een reconstructie laten we verschillende beelden van de daders zien.

Man slaat glas kapot in het gezicht van bezoeker

Op 20 februari 2022 wordt een bezoeker van een café aan de Halstraat in Breda met een glas in zijn gezicht geslagen. Hij loopt hierdoor flinke verwondingen op. Het meest frappante is dat er geen enkele aanleiding was voor deze grove mishandeling. Het slachtoffer doet tijdens de uitzending zijn verhaal en vertelt hoe deze mishandeling zijn leven heeft verandert. Ook tonen we beelden van de dader.

Uitzendingen

Maandagavond om 18.15 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.15 uur.