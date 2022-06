Getuigen gezocht: Echtpaar beroofd na dreiging met mes

Drie mannen drongen zondagmiddag de woning aan de Florisdonk binnen en dreigden met een mes. Er raakte niemand gewond. Er is rond 13u30 een verdachte, een 15-jarige jongen uit Roosendaal, op heterdaad aangehouden in de Isabelladonk. Hij zit nog vast voor nader onderzoek. De andere twee verdachten zijn voortvluchtig. Het is nog niet bekend wat er buit is gemaakt. Tijdens het buurtonderzoek is een tas met sieraden gevonden. De politie doet onderzoek of deze spullen uit de woning zijn gestolen.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die zondag camerabeelden hebben gemaakt in de omgeving Florisdonk c.q. Isabelladonk. Zij kunnen bellen met 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022-158423.