Getuigen gezocht van aanvaring tussen reiziger en conducteur op Station Hilversum

Rond 22.50 uur was er een controle in de trein, vlak voordat deze op station Hilversum aankwam. Twee minderjarige jongens raakten daarbij in discussie met de conducteurs van de trein. De jongens werden opstandig naar de conducteurs en een van hen ging ervandoor toen de trein stil kwam te staan op station Hilversum. Daarna was er een korte worsteling tussen een van de conducteurs en de andere jongen in de deuropening van de trein. De twee jongens zijn uiteindelijk aangehouden.

Vlak na de aanvaring werd een van de betrokken conducteurs onwel, waarna hij is overleden. De recherche onderzoekt of er een mogelijk verband is met de gebeurtenissen op het perron.

Heeft u beelden of informatie?

Zat u op 19 juni rond 22.50 uur in de trein van Amsterdam naar Amersfoort? Was u op perron 3 van Station Hilversum en heeft u iets meegekregen van de aanvaring in de trein?

Heeft u foto’s of video’s gemaakt van de conducteurs en de jongens? Deel dit dan met ons. U kunt hiervoor het onderstaande tipformulier gebruiken. Heeft u andere informatie? Bel 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).