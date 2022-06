Getuigen gezocht inbraak Woerden

Inbraak bedrijfspand

Helaas is het niet de eerste keer dat er in dit pand is ingebroken. Er is in de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 juni óók ingebroken, rond hetzelfde tijdstip. Ook bij dit incident zijn er twee verdachten gevlucht op een zelfde soort scooter. Nu, in de nacht van zondag op maandag 20 juni, was het wederom raak. Twee personen hebben een ruit ingeslagen en zijn naar binnen gegaan. Vervolgens is het bedrijfsalarm afgegaan, waarna de twee personen er op hun rode scooter van door zijn gegaan richting Westdam. Ook kenmerkend van de scooter is dat die voorzien was van een blauw kenteken. Of de twee daders buit hebben gemaakt is nog onbekend.

Getuigen gezocht

Om een duidelijk en volledig beeld te krijgen van wat er zich deze nacht heeft afgespeeld, hopen we in contact te komen met getuigen die iets gehoord of gezien hebben. Kunt u ons helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Mocht u liever anoniem informatie willen geven, kan dat via 0800-7000.