Getuigen gezocht van zware mishandeling

Rond 16.00 uur kreeg de politie de melding binnen. Het slachtoffer was samen met een vriend aan het vissen vlakbij het bruggetje tegenover de kanovereniging toen zij een groep jongeren in kano’s in aantocht zagen komen. Toen de mannen de groep aansprak omdat ze dicht langs de vishengels voeren, werden ze agressief. Eén van de jongeren sloeg de man dusdanig hard met een peddel dat hij zwaar oogletsel opliep. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn vriend raakte niet gewond.

Na het incident zijn de vijf jongens uit de kano’s gestapt en het Dwaalpark ingerend. Vervolgens zijn ze richting de Grote Waal gevlucht.

Getuigenoproep

De recherche in Alkmaar onderzoekt deze zware mishandeling en komt graag in contact met getuigen. Heeft u zaterdag 18 juni iets gezien of gehoord in de omgeving van recreatiegebied De Hulk in Hoorn ter hoogte van de kanovereniging? Weet u wie hierbij betrokken zijn? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Meld dit dan bij de politie. Bel de opsporingstiplijn via 0800-6070 (gratis). U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022121353