Politie onderzoekt explosie op balkon woning

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juni hoorden getuigen rond 00:00 een harde knal en zagen vervolgens brand op het balkon van de woning op de eerste etage. Twee omstanders klommen naar het balkon en blusten het vuur. Om de bewoners te waarschuwen werd een ruit van de balkondeur ingeslagen. De bewoners verlieten daarna de woning. Een van de omstanders had last van de rook en had door het uittrappen van de vlammen brandwonden aan zijn voet, hij is voor behandeling vervoerd naar het ziekenhuis.



Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen. Weet u wie iets te maken heeft met dit voorval of heeft u beelden van verdachte personen in de omgeving? Neem dan contact op via 0900-8844 of gebruik onderstaand tipformulier. Wilt u uw verhaal alleen anoniem kwijt? Dan kunt u terecht bij meld misdaad anoniem via 0800-7000.