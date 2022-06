Update - Oudere vrouw overvallen in woning, verdachte aangehouden

UPDATE: Vandaag is een verdachte aangehouden in zijn woning in Tilburg. Rond 07:00 uur was de recherche aanwezig om de 14-jarige jongen aan te houden. Hij zit momenteel vast voor verhoor, het onderzoek loopt voort.



Incident

Maandagavond 18 april 2022 ontving de meldkamer rond 20.00 uur een melding van omstanders die meldden dat er een vrouw op het balkon van een woning aan de Hoffmannlaan staat en om politie vraagt omdat er iemand in haar woning is. Als politie ter plaatse is, blijkt dat de persoon al uit de woning is. Uit de verklaring van de vrouw wordt duidelijk dat er rond 19.45 uur aangebeld wordt bij haar voordeur, waarna zij open doet en de dader de woning weet binnen te dringen.



De 86-jarige vrouw weet naar het balkon te lopen en de deur op slot te doen en vanaf het balkon omstanders te alarmeren om de politie te bellen. Als politie ter plaatse komt dan blijkt dat er niemand meer in de woning is. In de directe omgeving is niemand meer aangetroffen.



De vrouw kon een signalement van de verdachte afgeven. Mede dankzij tips van kijkers van Bureau Brabant is er nu een verdachte aangehouden.



Getuigen gezocht

De politie bedankt iedereen voor hun medewerking. Heeft u verder nog informatie die niet gedeeld is met de politie, dan ontvangen we deze graag. U kunt hiervoor contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.