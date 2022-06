Team West toont foto’s vandalen ’s-Gravenzande

Politie toont foto’s vandalen ’s-Gravenzande

De politie toont beelden van vandalen die betrokken waren bij de ongeregeldheden op oudjaarsdag in 's-Gravenzande. In en rondom het Zandeveltpark werd brand gesticht en werden vernielingen aangericht. Het onderzoeksteam beschikt over duidelijke beelden van de incidenten. De beelden zijn bij de politie intern gedeeld, maar de betrokkenen werden niet herkend. Vanavond in Team West worden de foto’s van deze vandalen herkenbaar getoond.

Overval woning Wassenaar

Op zondag 8 mei rond 18.45 uur is een 68-jarige vrouw in haar woning aan het Maaldrift in Wassenaar overvallen. In haar woning is het slachtoffer door een verdachte geduwd en is ten val gekomen. De overvaller is er met de handtas van het slachtoffer op een fiets vandoor gegaan. Korte tijd later wordt er met de bankpassen van het slachtoffer contactloos betaald bij een tankstation op de Plesmanlaan in Leiden, een supermarkt aan de Stationsweg en op de Steenstraat in Leiden. Op alle beelden komt dezelfde verdachte in beeld. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze overvaller.

Overval woning Den Haag

Op woensdag 20 oktober rond 19.30 uur hebben twee mannen een woning overvallen aan de Van Hoeylaan in Den Haag. Bij deze gewelddadige overval werden de slachtoffers flink toegetakeld en vastgebonden. Beide slachtoffers werden vervoerd naar het ziekenhuis. Het hele huis werd doorzocht. In Team West worden er camerabeelden getoond van een donkerkleurige auto die mogelijk betrokken is geweest bij deze overval. De politie wil graag weten wie er op dat moment in deze auto heeft gereden en iets opvallends heeft gezien.

Team West

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag 22 juni wordt Team West nog een aantal keer herhaald.