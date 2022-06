9 verdachten aangehouden in Belgisch phishing onderzoek

De politie heeft op verzoek van de Belgische politie en parket Oost-Vlaanderen 24 doorzoekingen verricht in de politie-eenheden Amsterdam, Midden Nederland, West Brabant, Rotterdam, Oost Nederland en Den Haag. Hierbij zijn er o.a. een vuurwapen, designer kleding, dure horloges en tienduizenden euro’s aan cash geld in beslag genomen.

De verdachten zijn mannen in de leeftijd van 25 t/m 36 jaar uit Amsterdam, Almere, Rotterdam en Spijkenisse en een 25-jarige vrouw uit Deventer.

Phishing

Ze worden verdacht van phishing, internetoplichting en witwassen. Volgens de Belgische politie zijn er tientallen Belgische slachtoffers bekend. Zij werden benaderd via e-mail, sms’jes, WhatsApp-berichten en vervolgens - via een phishinglink- naar een nagemaakte (bank)website geleid. Zo kreeg het crimineel netwerk toegang tot hun rekeningen en hebben ze naar schatting meerdere miljoenen euro’s buit kunnen buitmaken.

Europees onderzoeksbevel

De Belgische onderzoeksrechter vaardigde een Europees onderzoeksbevel uit aan het OM in Amsterdam om de verdachten aan te houden en de woningen te doorzoeken. Dinsdagochtend 21 juni viel de politie tegelijkertijd de 24 adressen binnen. De aangehouden verdachten zitten vast en hun overlevering aan België wordt in gang gezet. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Geen grenzen

Het onderzoek is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische politie om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan. In dit geval hebben politiezone Aalter, de Federale Gerechtelijke Politie, parket Oost-Vlaanderen, de Nederlandse Politie, OM Amsterdam en Europol samen gewerkt. Het is een signaal aan criminelen dat opsporing niet stopt bij een landsgrens.

Phishing

Wilt u meer weten over phishing, hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt, en hoe u aangifte van phishing kunt doen? Ga naar https://www.politie.nl/onderwerpen/phishing-of-smishing.html

Meer informatie over het onderzoek

Voor meer informatie of vragen over dit onderzoek, verwijzen wij u naar parket Oost Vlaanderen. Contactgegevens vind u op: www.om-mp.be/nl/page/perskamer onder het kopje 'Parketten van de Procureurs des Konings'.