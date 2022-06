Politie zoekt getuigen van steekincident

De politie kreeg rond 18.00 uur melding van een bloedende man op straat, ter hoogte van de kruising van de Niasstraat met de Gorontalostraat. Daarop zijn direct meerdere eenheden ter plaatse gegaan. Nadat het slachtoffer medische hulp kreeg, is uitgebreid technisch en tactisch onderzoek gedaan. Op dit moment is nog veel onduidelijk. Mogelijk is het slachtoffer op de nabijgelegen speelterrein gestoken, en ter hoogte van de kruising in elkaar gezakt. Omdat er nogal wat kinderen aan het spelen waren rond 18.00 uur is voor iedereen die daar behoefte aan heeft slachtofferhulp beschikbaar. Slachtofferhulp is te bereiken via het telefoonnummer 0900-0101.