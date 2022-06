Diefstal, mishandeling, overleden man en oplichting Bureau Rijnmond

Een 79-jarig slachtoffer uit Dordrechtwerd gebeld door een zogenaamde bankmedewerker die vertelde dat er wat mis was met zijn bankrekening. Daarna vertelt de oplichter dat de man een nieuwe pinpas krijgt, maar om geknoei te voorkomen wordt zijn oude pinpas voor hem opgehaald... Binnen een anderhalf uur wordt zijn pinpas overhandigd aan een andere man en wordt er voor duizenden euro’s van zijn rekening afgeschreven.



Alfa Romeo gestolen

Op 18 mei 2022 is vanaf een parkeerterrein van Rotterdam The Hague Airport in Rotterdam een grijze Alfa Romeo, Giulia Quadrifoglio gestolen. Twee mannen namen deze auto, met een nieuwwaarde vanaf 123.000 euro en voorzien van kenteken H422JF, rond 05.30 uur weg vanaf het Rotterdam Airportplein. De daders staan op beeld. Wie herkent beide mannen?



Mishandeld

Een nu 20-jarige dame uit Capelle aan den IJssel werd maandagavond 4 april tijdens een bezoek aan een tattoo- en piercingshop aan de van Meekerenstraat mishandeld. Twee getuigen helpen het slachtoffer. In verband met het onderzoek naar de verdachte is de politie op zoek naar deze twee behulpzame mannen.



Man overleden, politie zoekt getuigen

Maandagochtend 13 juni werd de 51-jarige Daniël Dutina gevonden in zijn woning aan de Zaagmolenstraat in Rotterdam. Hij bleek te zijn overleden. De politie sluit een misdrijf niet uit en zoekt getuigen die Dutina in de nacht van zondag 12 op maandag 13 juni hebben gezien of beelden hebben waar hij mogelijk op staat. We weten dat hij die nacht rond 0.28 uur een avondwinkel op de Bergweg heeft bezocht. Hij loopt daarna weg richting de Gerard Scholtenstraat. Ook is hij gezien in de buurt van het Pijnackerplein.