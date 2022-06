Identiteit overleden persoon Pieterskerkhof bekend

Wat is er gebeurd?

In de vroege woensdagochtend, rond 5.30 uur, vonden omstanders op het Pieterskerkhof een jonge man liggend op straat. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dit mocht niet meer baatten. De man bleek te zijn overleden. Op locatie is vervolgens direct een onderzoek gestart.



Wat is er tot nu toe bekend?

Het is op dit moment niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen. Het slachtoffer was rond 03.30 uur op zijn fiets vertrokken vanaf de Jans Bar op het Janskerkhof. Twee uur later werd hij op straat gevonden op het Pieterskerkhof. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Waar is het slachtoffer geweest? Dit zijn vragen waar de recherche uw hulp bij kan gebruiken. Alle scenario’s staan op dit moment nog open.

Signalement slachtoffer

Zwarte korte broek

Witte schoenen

Lichtkleurige hoodie (Om zijn middel op het moment dat hij vertrok. Later heeft hij hem aangetrokken.)

Reed op een donkerkleurige oude herenfiets of opoefiets zonder kettingkast

Vragen en verzoeken van de recherche

Wie heeft het slachtoffer tussen 03.30 uur en 05.30 uur zien fietsen of lopen in de binnenstad van Utrecht?

Wie weet waar zijn donkerkleurige fiets herenfiets zonder kettingkast is gebleven?

Heb je iets verdachts gezien of gehoord tussen 03.30 uur en 05.30 uur in de omgeving van het Pieterskerkhof?

Heb je een camera in de omgeving van de Janskerkhof en Pieterskerkhof? Wil je de beelden dan bekijken tussen 03.30 uur en 05.30 uur of daarop iets staat wat met deze zaak te maken kan hebben.

Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Mocht u beelden hebben, dan kunt u deze via onderstaande link uploaden.