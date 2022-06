Man aangehouden voor schietincident Hunzestraat Amsterdam-Zuid

Op woensdag 23 maart 2022 vond er een schietincident plaats in de Hunzestraat in Amsterdam-Zuid. De 21-jarige Akram el Idrissi liep daarbij zeer ernstig letsel op en overleed later op de avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.



Naar aanleiding van onderzoek van het Team Grootschalige Opsporing is er een verdachte aangehouden. De 18-jarige man wordt ervan verdacht de schutter te zijn. Tijdens een doorzoeking in zijn woning is er een vuurwapen gevonden. De recherche doet nader onderzoek aan het wapen. Het is nog niet duidelijk wat het motief is van de verdachte. De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een ander schietincident. Vandaag is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris.