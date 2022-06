Wie kan ons meer vertellen over de schietpartij in Oss?

Rond dit tijdstip op de avond was het nog licht en waren er veel mensen op straat. Er moeten dus mensen zijn die meer hebben gezien of gehoord over de toedracht van dit incident. De politie zoekt speciaal nog getuigen die meer kunnen vertellen over de dader of daders en hoe deze gevlucht is/zijn.

Meerdere daders

Getuigen spreken over een auto en meerdere inzittenden die betrokken zouden zijn bij deze schietpartij. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang. Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden redelijk en zal ook uitgebreid bevraagd worden over de gebeurtenissen.

Heeft u iets gezien? Of weet u meer? Laat het ons dan weten. Dat kan via onderstaand tipformulier of telefonisch via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan ook via 0800-7000.