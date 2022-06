Conflict voorafgaand aan incident met dodelijke afloop

Politie onderzoek heeft uitgewezen dat op de Wiebachstraat rond de middag een conflict tussen twee personen plaatsvond. Een van beide personen vluchtte weg met een auto. Het 33-jarige slachtoffer bevond zich op dat moment buiten de auto en hij werd geraakt. Hij overleed op de Wiebachstraat aan zijn verwondingen.

Van de gevluchte man ontbreekt nog elk spoor. Het recherche onderzoek gaat door. De politie is op zoek naar getuigen van dit incident. Heeft u informatie over de man die met de auto is weggevlucht of heeft u iets bijzonders gezien of gehoord rond het middaguur bij of in de buurt van de Wiebachstraat in Kerkrade? Bel met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.