Twee aanhoudingen voor witwassen en verzenden drugs via postpakketten

Hillegom - Een 25-jarige man uit Hillegom is woensdag 22 juni aangehouden op verdenking van het opdracht geven tot het verzenden van pakketten met verdovende middelen. In totaal werd 1485 gram cocaïne verzonden naar Australië. Ook zijn 25-jarige vriendin uit Hoofddorp is aangehouden in haar woning op verdenking van witwassen. De medewerkers van het Post Interventieteam (PIT) van de Landelijke Eenheid kwamen de verdachten op het spoor tijdens een onderzoek naar de verzonden postpakketten. Dit onderzoek gebeurde onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.