Incident met dodelijke afloop in Kerkrade, getuigen gezocht

Kerkrade - Donderdagochtend omstreeks 11:23 uur vond er een incident plaats op de Wiebachstraat. Op het moment dat de melding binnenkomt bij de meldkamer wordt uitgegaan van een verkeersongeval waarbij een auto en een voetganger betrokken zijn. De voetganger zou hierbij overleden zijn. De auto zou na de aanrijding zijn weggereden. Ter plaatse wordt onderzoek gedaan en worden getuigen gehoord. Hieruit blijkt dat geen aanrijding heeft plaatsgevonden maar mogelijk een ander incident met dodelijke afloop. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en druk op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over wat er zich op de Wiebachstraat heeft afgepeeld. Getuigen die nog niet met de politie gesproken hebben kunnen zich melden via telefoonnummer 0900-8844.