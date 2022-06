Politie zoekt getuigen van verkeersongeval Maasboulevard Rotterdam

Op de bewuste woensdagavond botsten de fietser en een 24-jarige scooterrijder uit Rotterdam rond 19.15 uur bij de kruising op elkaar. De scooterrijder liep wat kleinere verwondingen op; de fietser had een flinke wond aan zijn knie én een gebroken kaak.



Meer getuigen

De politie heeft met één getuige gesproken, maar het is bekend dat er meer mensen bij waren die mogelijk iets gezien hebben. De politie wil hen graag spreken! Ook wie beelden heeft van het ongeval, bijvoorbeeld van een dashcam of bewakingscamera wordt ook van harte uitgenodigd om contact met de politie te leggen. U kunt bellen naar 0900-8844 en vragen naar Team Verkeer van de politie in Rotterdam.