Man aangehouden op verdenking van heling auto

De eigenaar van de auto, een 33-jarige man uit Schiedam, meldde zich eerder deze week bij de politie. Hij gaf aan dat zijn auto was gestolen. Agenten zagen de auto met het opgegeven kenteken donderdagavond laat rijden op de A58. Bij een tankstation ter hoogte van Wouwse Tol konden ze de bestuurder controleren. De man kon zich niet legitimeren en moest mee naar het politiebureau. De auto waarin hij reed is in beslag genomen. De verdachte heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt vrijdag verhoord.