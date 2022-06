Man schiet met luchtbuks

Agenten ontvingen rond 19.30 uur een melding dat een man op de Tilburgseweg met een wapen zou hebben geschoten. De twee slachtoffers raakten niet gewond. Zij waren naar de verdachte toegegaan omdat hij vermoedelijk eerder op de dag bij hen spullen had gestolen. Agenten hebben de schutter aangehouden en de luchtbuks is in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek.