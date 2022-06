Politie houdt vier verdachten aan tijdens drugsactie

Politiemensen deden donderdagmiddag 23 juni een inval in een woning aan de Bansingel in Oudenbosch. De politie had het vermoeden dat daar in drugs werd gehandeld. Kort na de instap hield de politie bij de woning een 49-jarige man uit Oudenbosch aan. Agenten hebben de woning doorzocht en troffen tijdens die doorzoeking hennep en hasj aan. Het gaat om bijna 10 kilo hennep en ruim 3 kilo hasj.

Nog drie verdachten

Op drie andere locaties deed de politie die middag ook aanhoudingen. Op De Stok in Roosendaal zetten ze een 54-jarige Belg aan de kant. In de auto waarin de man reed, troffen ze een zak vol hennep aan. Op de Plantagebaan in Wouw hielden ze een 52-jarige man uit Wouw aan. Ook hij had een zak vol hennep in zijn auto liggen. In totaal gaat het om zo’n 2,25 kilo hennep die de politie bij deze twee verdachten in beslag nam. Ten slotte hielden agenten op de Kade in Roosendaal een 31-jarige man uit Roosendaal aan. De auto van de man is voor nader onderzoek in beslag genomen.

De vier verdachten zijn naar een politiebureau gebracht en in de cel gezet. Ze zitten nog vast voor nader onderzoek en verhoor.