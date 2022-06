Getuigen gezocht voor babbeltruc in Waalre

Babbeltruc

Het is donderdagmiddag als er ineens een man voor de deur van een woning aan de Chromerij in Waalre staat. Op slinkse wijze heeft de man zichzelf naar binnen gepraat. De man deed zich voor als medewerker van een verzekeringsmaatschappij en wilde goederen inspecteren. Eenmaal binnen heeft de verdachte de goederen gepakt en is weggerend.

Het slachtoffer riep vervolgens om hulp en een buurtbewoner liep de verdachte tegen het lijf. Daarop ontstond een worsteling en is de verdachte vervolgens zonder buit vertrokken. Kort daarna konden twee verdachten, doormiddel van een signalement, worden opgepakt. Het gaat om twee mannen in de leeftijd 21 en 32 jaar.

Getuigen

Ondanks dat agenten de verdachten hebben aangehouden zoekt de recherche meer informatie over wat er precies is gebeurd. Mocht u iets hebben gezien of gehoord, dan komen wij graag met u in contact.

Wees altijd alert!

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven van uw geld, waardevolle spullen, sieraden, handtas of bankpas. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur, bellen op of spreken u aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn, van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of vragen u of hun kind bij u naar het toilet mag.

Wees voorzichtig: open de deur niet helemaal en gebruik een kierstandhouder of deurketting.

Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens een instantie of bedrijf komt.

Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstellingen en dergelijke komen nooit zonder afspraak bij u thuis voor financiële zaken. Vraag hen later terug te komen en bel naar de instantie om hun verzoek te controleren.

Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar.

Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart.

Laat onbekenden niet binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen. Er zijn verhalen bekend van kinderen die vragen of iemand wil meewerken aan een werkstuk en er vervolgens vandoor gaan met geld en sieraden. U kunt hen vragen terug te komen als u niet meer alleen thuis bent.

