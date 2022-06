Zware mishandeling in Eindhoven in Bureau Brabant

Zware mishandeling op de Neckerspoel

Eindhoven - in de vroege ochtend van zaterdag 2 april wordt rond 4.35 uur een jongeman, na een woordewisseling, plots geslagen tegen zijn hoofd. Hij valt bewusteloos achterover op de grond. De mishandeling doet sterk denken aan wat later de ‘kopschoppers’ zaak is gaan heten. Het slachtoffer wordt namelijk, terwijl hij al bewusteloos op de grond ligt, nog eens tegen het hoofd geschopt. De dader ging er vervolgens vandoor in de richting van Fellenoord. Gelukkig was er een getuige die snel te hulp schoot en 112 belde. De gevolgen van de mishandeling; een gebroken kaak, een gezwollen oog, een snee onder het oog en twee titanium platen in het gezicht. We zijn op zoek naar de dader en meer informatie. Help mee de dader te vinden!

Spoofing

Veldhoven - We hebben weer een cybercrimezaak voor u. Deze keer gaat het over een man. Hij loopt een appartementencomplex in Veldhoven binnen om bij een 88-jarig slachtofferde pinpas en pincode op te halen. Het slachtoffer denkt dat de man bij de bank werkt. Maar jammer genoeg is niets minder waar. Want een bank zou zoiets nooit en te nimmer doen. Het slachtoffer was eerst door iemand gebeld die hem met een smoes overtuigde de pas af te geven. Er is gelukkig geen geld van de rekening van het slachtoffer opgenomen. We zijn dringend op zoek naar de dader. Weet u wie hij is of waar de politie hem kan vinden? Laat het weten!