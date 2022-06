Update onderzoek dodelijk incident

Oproep

Beschikt u over meer informatie over wat er zich donderdagochtend 23 juni rond 11.20 uur heeft afgespeeld? En heeft u zich nog niet gemeld bij de politie? Doe dit dan alsnog via 0900-8844 danwel anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Daarnaast blijft het onderzoeksteam geïnteresseerd in camerabeelden waarin het incidenten, danwel het betreffende voertuig is vastgelegd. Beschikt u over beelden en heeft u deze nog niet gedeeld? Doe dit dan alsnog via www.politie.nl/upload.