Man gewond na eenzijdig ongeval onder invloed

De man bleek onder invloed van alcohol een auto te hebben bestuurd. Hij verloor op de Westkade de macht over het stuur en reed onder andere tegen een vangrail en een paal. Zijn auto raakte zwaar beschadigd. De man zelf raakte gewond en is per ambulance voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen om te kunnen vaststellen hoeveel alcohol er in zijn bloed zat.