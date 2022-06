Politie houdt drie personen aan in verband met ernstig geweldsincident

Getuigenoproep

Mogelijk hebben mensen iets verdachts of opvallends gezien rond de woning aan De Merel in Almelo. Dat soort informatie kan helpen in het onderzoek. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie. Dat kan telefonisch via 0900-8844 en online via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

2022285203 FjB