Getuigen gezocht van een mishandeling aan de Langestraat in Amersfoort

Toedracht:

Op zaterdag 25 juni 2022 rond 07.00 uur verlaat het slachtoffer zijn woning aan de Langegracht in Amersfoort om naar zijn werk te gaan. Op weg naar zijn voertuig, die staat geparkeerd aan de Korte Gracht, ziet hij dat er ter hoogte van de Langestraat vernielingen plaatsvinden. Een man met een donkere huidskleur is daar fietsen aan het vernielen. Het slachtoffer besluit hier wat van te zeggen en wordt vervolgens bespuugd, krijgt klappen in zijn gezicht en wordt gewurgd. Gelukkig wist hij aan deze greep te ontkomen.

Was u getuige? Bel met de politie.

Vanuit de verklaringen en de meldingen die bij de politie bekend zijn, blijkt dat drie mensen onafhankelijk van elkaar getuige waren. De recherche zoekt nog naar een jongen en een meisje van ongeveer 20 jaar oud die daar ook stonden en getuige waren van het incident. Was u in de buurt van de Langestraat en getuige van het incident? Ben u in het bezit van bruikbare camerabeelden? Of heeft u andere relevante informatie? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.