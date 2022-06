Twee verdachten aangehouden voor stelen sieraden van 87-jarig slachtoffer

Het slachtoffer doet de deur open en neemt de man mee naar haar appartement. De verdachte man vraagt of de vrouw haar sieraden bij elkaar wil zoeken, zodat hij ze kan beoordelen. De oudere vrouw pakt haar sieraden en samen met de man stalt ze de sieraden uit op tafel. Plotseling gaat de telefoon van het slachtoffer en wordt ze gebeld door een, voor haar onbekend, telefoonnummer. Voordat ze het in de gaten heeft pakt de man alle sieraden bij elkaar en rent weg. De mevrouw roept hard om hulp. Als ze de galerij van haar woning oploopt ziet ze een medebewoner worstelen met de verdachte. Maar, na een worsteling weet de verdachte te ontsnappen.

De politie wordt kort na het incident gebeld en al snel kunnen wij twee verdachten (21 en 32 jaar beiden woonachtig in Leeuwarden) voor dit incident aanhouden.

Veel voorkomende diefstal

We zien het steeds vaker. Dieven die contact opnemen met oude kwetsbare slachtoffers en zich voordoen als medewerkers van een verzekeringsmaatschappij. De dieven vragen of de ouderen goud in huis hebben en of ze dit mogen zien om te kijken of de ouderen wel goed verzekerd zijn. Het klinkt heel verdacht. Wij zien het aantal slachtoffers van deze praktijken oplopen en maken ons daarom zorgen over deze vorm van diefstal.