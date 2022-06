Insluiper opgespoord door politiehond

De bewoner reageerde alert na het zien van de inbreker, sloeg alarm, waarop de verdachte snel wegvluchtte.

De gealarmeerde politie ging op zoek naar de verdachte en kreeg korte tijd later weer een melding binnen van een verdachte situatie, ditmaal op de Laan van Bizet. De hondengeleider en zijn hond gingen hier in de buurt op zoek naar de verdachte: verderop zij troffen een jongeman aan in een van de tuinen. De verdachte had zich verstopt onder een tuinset. Bij het zien van de politiehond, probeerde de verdachte direct de hond te mishandelen. De politiehond beet na commando van de hondengeleider de jongeman vast en werd vervolgens overgebracht naar het politiebureau met een kleine bijtwond. Op het politiebureau is de verdachte door ambulancepersoneel nagekeken en zij vonden het niet nodig om hem naar het ziekenhuis te vervoeren.

De verdachte is ingesloten. Waar hij vandaan komt en wie hij is, wordt nader onderzocht. De verdachte wil nergens aan meewerken. Hij is ingesloten voor nader onderzoek en de politie onderzoekt of hij alleen heeft gehandeld, of dat hij mogelijk met meerdere companen op inbrekerspad is geweest.

Vragen aan het publiek

* Heeft u iets verdachts gezien in de nacht van zaterdag op zondag in de omgeving van de Laan van Bizet, Paganiniplantsoen of de directe omgeving?

* Heeft u camerabeelden waarop mogelijk verdachten te zien zijn in de nacht van zaterdag op zondag?

*Belt u dan met de politie in Hoofddorp via tel.nl. 0900-8844 of vult u onderstaand tipformulier in.

Zaaknummer is 2022127467