Hillegommer aangehouden voor drugshandel en witwassen

De districtsrecherche Leiden-Bollenstreek was een onderzoek gestart naar de spreekwoordelijke handel en wandel van de verdachte, omdat informatie was binnengekomen dat de man zich schuldig zou maken aan drugshandel en witwassen. Op vrijdag 24 juni werd besloten om de woning van de verdachte binnen te treden en te doorzoeken. Nadat er geld en verdovende middelen werden aangetroffen, werd de verdachte aangehouden.



De man zit vast voor verhoor en is op 27 juni voorgeleid aan een rechter-commissaris die bepaalde dat zijn voorlopige hechtenis met 14 dagen wordt verlengd. Het onderzoek van de recherche gaat onverminderd verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Voorkomen van ondermijnende criminaliteit

Drugscriminaliteit, uitbuiting van werknemers (arbeidsuitbuiting) en witwassen worden gezien als een vorm van ondermijning, waar hard tegen opgetreden wordt. Ondermijning betekent dat criminelen uit de onderwereld gebruik maken van diensten van onze samenleving (de bovenwereld). Daardoor raken deze twee werelden met elkaar verweven. Criminelen kunnen hiermee druk uitoefenen op de samenleving en misbruik maken van mensen of voorzieningen. Uiteraard wil de overheid dit zoveel mogelijk voorkomen.



Schouder aan schouder

De buurgemeenten Lisse, Hillegom en Teylingen staan schouder aan schouder met de politie en het openbaar ministerie. Ook andere partners, zoals de Belastingdienst, zijn betrokken. De gemeenten sluiten daarmee aan op de landelijke aanpak tegen ondermijning. Doel is een omgeving te creëren waarin (georganiseerde) criminaliteit geen kans heeft. Zo houden we onze gemeenten veilig.