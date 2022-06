Aangehouden met hennep en cocaïne

Agenten controleerde een automobilist die in de Wapenplaats geparkeerd stond. Ze roken henneplucht. Op het moment dat een agent de bestuurder aansprak, reed hij achteruit. Het open portier raakte bijna de agent. Daarna vluchtte de 22-jarige verdachte te voet weg. Een agent richtte het stroomstootwapen op hem en waarschuwde dat hij moest stoppen omdat hij aangehouden was. De verdachte gaf zich over waarna de politie hem naar het cellencomplex bracht. In de auto lag ongeveer 20 gram hennep en 25 ponypacks met mogelijk cocaïne. De drugs zijn in beslag genomen. De verdachte zit vast voor nader onderzoek.