‘Demonstratierecht waarborgen, maar zit grens aan’

Aanvankelijk was er door langzaam rijdende tractoren vooral veel overlast op de snelwegen, maar gaandeweg veranderde het protest naar verstoring van de openbare orde. Willem Woelders: ‘Zo waren er op verschillende wegen hooibalen in brand gestoken. Dat leverde gevaarlijke situaties op. In samenwerking met onder anderen de brandweer zijn deze onveilige situaties snel opgeheven.’ Sinds gisteren noteerde de politie enkele aanhoudingen, tientallen bekeuringen en een aantal inbeslagnames. Het was vooral onrustig in de regio’s Oost-Brabant en Oost-Nederland. Op de A28 dreigden meerdere mensen onwel te raken toen zij urenlang in de brandende zon in de file stonden, die werd veroorzaakt door een blokkade van tractoren op de snelweg.



‘In tegenstelling tot vorige week zijn deze acties meer versnipperd en niet gecoördineerd. Dat maakt ze onvoorspelbaar en onveiliger’, stelt Woelders. ‘De huidige situatie zorgt ervoor dat we nog meer moeten begrenzen. We doen voor eventueel nieuwe acties nogmaals een dringend beroep op de boeren om hun verantwoordelijkheid te nemen en niet te zorgen voor gevaarlijke situaties.’