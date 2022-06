Mogelijke opdrachtgever achter poging moord aangehouden

Verzekeringsfraude

Beide mannen zijn ook naar voren gekomen in een onderzoek naar een aantal brandstichtingen in Geldermalsen en omgeving van eind februari t/m 10 april van dit jaar. Hierbij is vermoedelijk sprake van verzekeringsfraude. Door verzekeraar Achmea is inmiddels een beloning uitgeloofd voor meer informatie over deze brandstichtingen. De verdachte van 28 jaar is in april voorgeleid bij de rechter-commissaris en zit vast. De verdachte van 39 jaar en vermoedelijk opdrachtgever zal later deze week worden voorgeleid.

2022157454 ^JH

De foto van het plaats delict mag met bronvermelding worden overgenomen.