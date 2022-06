Jongen (13) aangehouden met balletjespistool

*Deze afbeelding is ter illustratie

Omstreeks 12.30 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er in de omgeving van de Laan van Meerdervoort een groepje jongens was gezien waarvan er een een vuurwapen bij zich had. Ook zou deze jongen het wapen tegen het hoofd van een andere jongen hebben gezet. Omdat het vermoedelijk om scholieren ging, zijn agenten naar de scholen in de omgeving gegaan. Op basis van het signalement van degene met het vuurwapen, werd duidelijk wie de verdachte zou moeten zijn. Hij is enige tijd later in zijn woning aangehouden. Het balletjespistool werd in de woning gevonden.



Hoewel het balletjespistool in dit geval niet verboden is, tenzij je er een bedreiging mee pleegt, neemt de politie in het geval van dergelijke meldingen geen enkel risico. Wanneer een melding binnenkomt van een vuurwapen, wordt zo’n melding direct opgepakt volgens de protocollen van een vuurwapenmelding. Voor een agent op straat is het lastig bij zo’n melding in te schatten of het om een nepwapen gaat. Meer weten over nepwapens? Lees er hier alles over.