Politie Den Haag zet in op organisatiecultuur

Vliegwiel

Vooropgesteld is dat het overgrote deel van de politiemensen mensen zijn die naar eer en geweten hun bijdrage leveren aan het politiewerk. ‘Over de rotte appels bestaat geen enkele twijfel: voor mensen die doelbewust discrimineren of racistisch zijn, is bij de politie geen plaats. Maar in veel gevallen ligt het genuanceerder: iemand kan onbedoeld een simpele opmerking of een ogenschijnlijk geintje maken, waardoor een ander zich uitgesloten of vervelend bejegend voelt’, legt Tolga uit. We willen dat onze collega’s zich daarvan bewust worden. Om deze onderwerpen in de volle breedte aan te kunnen pakken en écht continu het gesprek met elkaar hierover aan te gaan, is dus een eenheidsbreed programma gestart wat zich op alle medewerkers richt.

Ambitieuze plannen, want een verandering in cultuur is ongelooflijk lastig te realiseren; het is iets fundamenteel anders dan de implementatie van een nieuw computersysteem. Er zijn al langer, zowel op landelijk niveau als vanuit de Eenheid Den Haag, initiatieven die ook een nadrukkelijk cultuuraspect hebben. Zo bestaat er bijvoorbeeld Politie voor Iedereen, wat zich richt op diversiteit en inclusie, Podium voor Goed Politiewerk, waarin onder andere in een podcastserie politiemensen vertellen over aspecten van het werk die een podium verdienen, en sinds twee jaar dus ook programma C.

‘Dit is absoluut een proces dat jaren in beslag zal gaan nemen, dat eigenlijk nooit ‘af’ is en deze thema’s moeten blijvend aandacht krijgen’, licht Tolga toe. ‘En we moeten het ook echt als collega’s met elkaar samen doen. Het programma is slechts een vliegwiel voor de verandering die nodig is. Een duwtje in de juiste richting geven, een al bestaand initiatief ondersteunen of zelf activiteiten ontplooien. De teams van de eenheid zijn de daadwerkelijke hefbomen voor deze verandering. Dat kan ook niet anders, want in de teams gebeurt het (politie)werk wat er toe doet, wat onze eenheid maakt wat ze is.’ De afgelopen tijd is flink ingezet op de bewustwording onder collega’s en is er een zaadje geplant dat de komende jaren verder uit moet groeien.