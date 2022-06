Gestolen auto snel weer geretourneerd

Rond 01.50 uur komt er een melding binnen van gestolen auto. De auto stond op de oprit van een woning aan de Mastenbroek. Slechts enkele minuten later zien agenten de gestolen auto rijden op de A16 richting Belgiƫ. Zij geven de bestuurder een volgteken waarna hij stopt op de vluchtstrook. De bestuurder wordt aangehouden voor diefstal. Uit een eerste indicatieve test blijkt ook dat de 19-jarige verdachte uit St. Willebrord onder invloed van drugs was. De auto is zonder schade weer geretourneerd naar de eigenaar.