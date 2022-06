Net heengezonden verdachte na half uur weer terug in de cel

De 29-jarige verdachte uit Tilburg was net een half uur op vrije voeten en bracht, na een kort verblijf elders, een bezoek aan het bureau omdat zij haar fiets terug wilde. Een agent aan de balie wilde de vrouw rond 15.30 uur gaan helpen en verzocht haar even te wachten. Terwijl hij wat dingen opzoekt in het systeem besluit de vrouw op tafel te gaan liggen. Na herhaalde verzoeken om gewoon te gaan zitten, wordt besloten om de vrouw uit het gebouw te zetten. Eenmaal buiten draait de vrouw om en slaat een politieagent in het gezicht. De verdachte wordt daarop wederom aangehouden en ingesloten.

De verdachte is een bekende van de politie. Momenteel wordt onderzocht of en welke hulp er aangeboden kan worden.