Verdachte aangehouden na melding conflict

Rond 23.00 uur ontving de meldkamer meerdere meldingen dat er mogelijk geschoten zou zijn. Ook zouden zij personen gezien hebben die een conflict hadden. Nadat agenten ter plaatse komen, treffen zij niemand meer aan. Uit onderzoek blijkt echter wel dat er mogelijk een vuurwapengelijkend voorwapen gebruikt is. Later in de nacht heeft een 23-jarige verdachte uit Breda zich gemeld op het bureau. Hij is aangehouden voor het bezit van een vuurwapengelijkend voorwerp. Uit onderzoek zal moeten blijken om wat voor wapen het gaat en wat de toedracht is geweest voor het incident.