Twee aanhoudingen na overval op TEFAF in Maastricht

Maastricht - Dinsdagmorgen rond 11.30 uur kwam bij de politie de melding binnen van een gewapende overval op de TEFAF in Maastricht door vier personen. Daarbij raakte niemand gewond en is door de overvallers buit gemaakt. Het politieonderzoek dat meteen is opgestart heeft kort na de overval geleid tot twee aanhoudingen.