Update onderzoek overval TEFAF

Kort na de overval kon de politie twee personen aanhouden: een 22-jarige en een 26-jarige man, beide afkomstig uit België. Deze twee personen reden in een grijs voertuig met een Belgisch kenteken. Deze auto werd aan de kant gezet op de A2 voor de Willem Alexandertunnel in zuidelijke richting. Hun mogelijke betrokkenheid is nog onderwerp van onderzoek. Naar andere verdachten wordt nog uitgekeken. De overval vond plaats op een stand van een juwelier. Daarbij zijn sieraden buitgemaakt. Aanvullende details over de buit worden op dit moment niet verstrekt.



Kort na de overval werden ook de politiehelikopter en speurhonden van de Landelijke Eenheid ingezet. De politie hoort getuigen en heeft camerabeelden veilig gesteld. Op de locatie van de TEFAF (MECC) wordt tevens forensisch onderzoek verricht. Direct na de overval werden de A2 en de Koning Willem Alexandertunnel afgesloten. Deze werden later in de middag weer opengesteld.



Beschikt u over relevante camerabeelden die u nog niet beschikbaar heeft gesteld aan de politie? Doe dit dan alsnog via het formulier onderaan dit bericht. Was u getuige of heeft u meer informatie? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



De overval zorgt voor veel (internationale) media-aandacht. In het onderzoeks- en opsporingsbelang kan er op dit moment niet meer informatie worden vrijgegeven. Zodra dit wel het geval is, wordt dit via de sociale media-kanalen van Politie Limburg en via www.politie.nl alsnog gepubliceerd.